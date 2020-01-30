Юрий Гримчак, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n132903-delo-grymchaka-eks-zamestitelya-ministra-osvobodili-iz-pod-straji.html

Ракурс

Юрия Грымчака, бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, освободили из-под стражи.

Об этом в своем Фейсбуке сообщила его жена Юлия Гримчак. Также освобождение Грымчака подтвердил его адвокат Дмитрий Мельник.

Впоследствии Мельник опубликовал соответствующие документы.

Адвокат Татьяна Матяш в кометарии изданию «Украинская правда» сообщила, что Грымчака отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

По ее словам, сегодня рассматривалось ходатайство о замене меры пресечения Грымчаку.

Судья Широкая (очевидно, следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая — ред.) изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест, — отметила Матяш.

Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года. По версии правоохранительных органов, они требовали 1,1 млн грн от одного из предпринимателей за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций.

15 августа Грымчака арестовали.

Последний раз срок меры пресечения ему ВАКС продолжал 24 декабря — до 14 февраля, с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе Грымчака перевели из Черниговского СИЗО, где он находился с августа, в Лукьяновское СИЗО в Киеве.