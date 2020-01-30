Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Юрий Гримчак, фото: 112.ua

Дело Грымчака: экс-замминистра освободили из-под стражи (ДОКУМЕНТ)

30 янв 2020, 15:02
999

Юрия Грымчака, бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, освободили из-под стражи.

Об этом в своем Фейсбуке сообщила его жена Юлия Гримчак. Также освобождение Грымчака подтвердил его адвокат Дмитрий Мельник.

Впоследствии Мельник опубликовал соответствующие документы.

Адвокат Татьяна Матяш в кометарии изданию «Украинская правда» сообщила, что Грымчака отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

По ее словам, сегодня рассматривалось ходатайство о замене меры пресечения Грымчаку.

Судья Широкая (очевидно, следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая — ред.) изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест, — отметила Матяш.

Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года. По версии правоохранительных органов, они требовали 1,1 млн грн от одного из предпринимателей за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций.

15 августа Грымчака арестовали.

Последний раз срок меры пресечения ему ВАКС продолжал 24 декабря — до 14 февраля, с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе Грымчака перевели из Черниговского СИЗО, где он находился с августа, в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Учетная ставка снова снизилась: Нацбанк объяснил логику действий

Национальный банк реагирует на уменьшение инфляции и курсовую стабильность и опять снизил главный инструмент своей макроэкономической политики. Учетная ставка с 31 января снизилась сразу на 2,5% — до 11%

Новости Украины
15:57

Смертельный вирус: эвакуированные украинцы пожаловались на отмену экскурсий в Китае

В Украину прилетели первые 158 эвакуированных из Китая украинцев. Их вывезли с туристического острова Хайнань. Большинство эвакуированных рассказали, что отдых им понравился и никакой паники из-за вируса там нет

Новости Украины
15:47

Катастрофа MH17: ЕСПЧ разрешил экстрадировать «коменданта Снежного» Цемаха в Нидерланды

Защита Владимира Цемаха — «коменданта» оккупированного города Снежное Донецкой области во время катастрофы малазийского «Боинга», не смог добиться от ЕСПЧ запрета на его экстрадицию в Нидерланды

Новости мира
13:33