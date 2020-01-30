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Юрий Гримчак, фото: 112.ua
Дело Грымчака: экс-замминистра освободили из-под стражи (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n132903-delo-grymchaka-eks-zamestitelya-ministra-osvobodili-iz-pod-straji.htmlРакурс
Юрия Грымчака, бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, освободили из-под стражи.
Об этом в своем Фейсбуке сообщила его жена Юлия Гримчак. Также освобождение Грымчака подтвердил его адвокат Дмитрий Мельник.
Впоследствии Мельник опубликовал соответствующие документы.
Адвокат Татьяна Матяш в кометарии изданию «Украинская правда» сообщила, что Грымчака отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
По ее словам, сегодня рассматривалось ходатайство о замене меры пресечения Грымчаку.
Судья Широкая (очевидно, следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая — ред.) изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест, — отметила Матяш.
Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года. По версии правоохранительных органов, они требовали 1,1 млн грн от одного из предпринимателей за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций.
15 августа Грымчака арестовали.
Последний раз срок меры пресечения ему ВАКС продолжал 24 декабря — до 14 февраля, с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.
Напомним, на прошлой неделе Грымчака перевели из Черниговского СИЗО, где он находился с августа, в Лукьяновское СИЗО в Киеве.
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