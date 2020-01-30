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Ракурс
Юрій Гримчак, фото: 112.ua

Справа Гримчака: екс-заступника міністра звільнили з-під варти

30 січ 2020, 15:02
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Юрія Гримчака, колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, звільнили з-під варти.

Про це у своєму Фейсбуці повідомила його дружина Юлія Гримчак. Також звільнення Гримчака підтвердив його адвокат Дмитро Мельник.

Адвокат Тетяна Матяш у коментарі виданню «Українська правда» повідомила, що Гримчака відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

За її словами, сьогодні розглядалося клопотання про заміну запобіжного заходу Гримчаку

Суддя Широка (очевидно, слідча суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка — ред.) змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, — зазначила Матяш.

Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року. За версією правоохоронних органів, вони вимагали 1,1 млн грн від одного з підприємців за сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання державних функцій.

15 серпня Гримчака заарештували.

Востаннє термін запобіжного заходу йому ВАКС продовжував 24 грудня — до 14 лютого, з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.

Нагадаємо, минулого тижня Гримчака перевели з Чернігівського СІЗО, де він перебував із серпня, до Лук’янівського СІЗО в Києві.

Джерело: Ракурс


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