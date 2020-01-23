Юрій Гримчак. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n132539-grymchaka-perevely-do-luk-yanivskogo-sizo.html

Ракурс

Екс-заступника міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака сьогодні, 23 січня 2020 року, перевели з Чернігівського СІЗО, в якому він перебував із серпня 2019 року, до Києва. Новим місцем перебування колишнього чиновника стане Лук’янівське СІЗО.

Про етапування Гримчака повідомила в Facebook його дружина Юлія.

Дружина Гримчака повідомила, що сьогодні вранці її чоловіка помістили до Лук’янівського СІЗО. Вона також додала, що не має поняття, де зараз знаходиться її чоловік, хто його співкамерники і в яких умовах він утримується.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд у грудні продовжив термін утримання чиновника під вартою до 14 лютого 2020 року. До сьогоднішнього дня Гримчак знаходився у Чернігівському СІЗО. Причини переведення екс-чиновника до Лук’янівського СІЗО невідомі.

Як раніше писав «Ракурс», Гримчак був затриманий у серпні 2019 року. Колишнього чиновника підозрюють в отриманні хабара в особливо великих розмірах.