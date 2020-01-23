Юрий Грымчак. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n132539-grymchaka-pereveli-v-lukyanovskoe-sizo.html

Ракурс

Экс-замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака сегодня, 23 января 2020 года, перевели из Черниговского СИЗО, в котором он находился с августа 2019 года, в Киев. Новым местом пребывания бывшего чиновника станет Лукьяновское СИЗО.

Об этапировании Грымчака сообщила в Facebook его супруга Юлия.

Жена Грымчака сообщила, что сегодня утром ее мужа поместили в Лукьяновское СИЗО. Она также добавила, что не имеет понятия, где сейчас находится ее муж, кто его сокамерники и в каких условиях он содержится.

Как известно, Высший антикоррупционный суд в декабре продлил срок содержания чиновника под стражей до 14 февраля 2020 года. До сегодняшнего дня Грымчак находился в Черниговском СИЗО. Причины перевода экс-чиновника в Лукьяновское СИЗО неизвестны.

Как ранее писал «Ракурс», Грымчак был задержан в августе 2019 года. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупных размерах.