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Ракурс
Эпидемия коронавируса. Фото: Naked Science

Эпидемия коронавируса: зафиксированы три случая передачи инфекции от человека к человеку за пределами Китая

30 янв 2020, 14:51
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Смертельный коронавирус быстро распространяется по всему миру. Все попытки не выпустить инфекцию за пределы Китая провалились. Уже зафиксированы три случая передачи вируса от человека к человеку за пределами Поднебесной.

Об этом в Twitter сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Гебреисус заявил, что в Японии, Вьетнаме и Германии подтверждено по одному факту заражения коронавирусом человека человеком.

Это лишь доказывает тот факт, что медики не напрасно используют все возможные меры предосторожности при диагностировании и лечении больных.

В связи с этим, будут очень полезными рекомендации относительно того, как избежать заражения коронавирусом в самолете. По мнению медиков, пассажирам во время полета необходимо как можно меньше передвигаться по салону самолета.

Источник: Ракурс


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