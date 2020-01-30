Эпидемия коронавируса: зафиксированы три случая передачи инфекции от человека к человеку за пределами Китая

Эпидемия коронавируса. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/n132902-epidemiya-koronavirusa-zafiksirovano-tri-sluchaya-peredachi-infekcii-ot-cheloveka-k-cheloveku.html

Ракурс

Смертельный коронавирус быстро распространяется по всему миру. Все попытки не выпустить инфекцию за пределы Китая провалились. Уже зафиксированы три случая передачи вируса от человека к человеку за пределами Поднебесной.

Об этом в Twitter сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Гебреисус заявил, что в Японии, Вьетнаме и Германии подтверждено по одному факту заражения коронавирусом человека человеком.

Это лишь доказывает тот факт, что медики не напрасно используют все возможные меры предосторожности при диагностировании и лечении больных.

В связи с этим, будут очень полезными рекомендации относительно того, как избежать заражения коронавирусом в самолете. По мнению медиков, пассажирам во время полета необходимо как можно меньше передвигаться по салону самолета.