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Ракурс
Епідемія коронавірусу. Фото: Naked Science

Епідемія коронавірусу: зафіксовано три випадки передачі інфекції від людини до людини за межами Китаю

30 січ 2020, 14:51
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Смертельний коронавірус швидко поширюється по всьому світу. Всі спроби не випустити інфекцію за межі Китаю провалилися. Уже зафіксовано три випадки передачі вірусу від людини до людини за межами Піднебесної.

Про це у Twitter повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус.

Гебреісус заявив, що в Японії, В'єтнамі та Німеччині підтверджено по одному факту зараження коронавірусом людини людиною.

Це лише доводить той факт, що медики не даремно використовують всі можливі запобіжні заходи під час діагностування та лікування хворих.

У зв’язку з цим, будуть дуже корисними рекомендації щодо того, як уникнути зараження коронавірусом у літаку. На думку медиків, пасажирам під час польоту необхідно якомога менше пересуватися по салону літака.

Джерело: Ракурс


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