Вибух у літаку Сімферополь — Москва обіцяла влаштувати п'яна жінка. Фото: Airlines Inform

https://racurs.ua/ua/n132901-vybuh-u-litaku-simferopol-moskva-obicyala-vlashtuvaty-p-yana-jinka-zmi.html

Ракурс

Літак, що летів з окупованого Криму до Москви, здійснив екстрену посадку в аеропорту «Домодєдово» через пасажирку, котра погрожувала підірвати себе на борту. За даними ЗМІ, це була 35-річна Антоніна Полодіянцева.

Екстрену посадку здійснив літак компанії S7, який летів із Сімферополя. Інцидент стався в четвер, 30 січня. За попередніми даними, диспетчери отримали інформацію від екіпажу літака про те, що на борту лайнера жінка погрожує себе підірвати. Про це пише видання Baza в своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що жінка стала посеред проходу, взяла в руку сумку і повідомила, що в ній бомба. Водночас жодних вимог вона не висувала, але й сідати на своє місце не хотіла. Також ЗМІ пишуть, що жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

На борту літака було 195 осіб. Як повідомляють в екстрених службах, після приземлення літак разом із пасажирами відбуксирували на стоянку. Через цю ситуацію в «Домодєдово» тимчасово заборонили вильоти, тому на злітно-посадочних смугах утворилися затори. Водночас очевидці повідомляють, що затримки польотів були незначними.

Нагадаємо, раніше в Росії пасажирський літак «Боїнг 737−800», який летів із Челябінська в Сочі, здійснив екстрену посадку в аеропорту «Курумоч» міста Самара через жінку, яка в туалеті палила електронні сигарети.