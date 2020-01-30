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Взрыв в самолете Симферополь — Москва обещала устроить пьяная женщина. Фото: Airlines Inform

Взрыв в самолете Симферополь — Москва обещала устроить пьяная женщина — СМИ (ВИДЕО)

30 янв 2020, 14:50
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Самолет, летевший из оккупированного Крыма в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту «Домодедово» из-за пассажирки, которая угрожала взорвать себя на борту. По данным СМИ, это была 35-летняя Антонина Полодиянцева.

Экстренную посадку совершил самолет компании S7, который летел из Симферополя. Инцидент произошел в четверг, 30 января. По предварительным данным, диспетчеры получили информацию от экипажа самолета о том, что на борту лайнера женщина угрожает себя взорвать. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Сообщается, что женщина встала посреди прохода, взяла в руку сумку и сообщила, что в ней бомба. При этом никаких требований она не выдвигала, но и садиться на свое место не хотела. В то же время СМИ пишут, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На борту самолета было 195 человек. Как сообщают в экстренных службах, после приземления самолет вместе с пассажирами отбуксировали на стоянку. Из-за происходящего в «Домодедово» временно запретили вылеты, поэтому на взлетно-посадочных полосах образовалась пробка. В то же время очевидцы сообщают, что задержки полетов были незначительные.

Напомним, ранее в России пассажирский самолет «Боинг 737−800», летевший из Челябинска в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» города Самара из-за женщины, которая в туалете курила электронные сигареты.


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