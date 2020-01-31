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Володимир Рубан та Надія Савченко, фото: Сергій Нужненко

Справа Савченко-Рубана: Офіс Рябошапки змінив групу прокурорів, засідання суду перенесене

31 січ 2020, 17:45
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Офіс Генпрокурора замінив групу прокурорів у справі щодо колишнього нардепа Надії Савченко та керівника Центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Розгляд цієї справи Броварським райсудом Київської області, який мав відбутися сьогодні, перенесений на 12 березня. Про це адвокат Олександр Шадрін розповів агентству «РБК-Україна».

Він також зазначив, що сьогодні до суду не з’явилася частина адвокатів звинувачуваних.

Суд вже впродовж дев’яти місяців не може розглянути питання обрання Савченко та Рубану запобіжного заходу. Термін дії попереднього запобіжного заходу для них — арешту завершився у квітні 2019 року. В результаті їх звільнили з-під варти.

Савченко та Рубана підозрюють у намірах здійснити теракт у центрі Києва — обстріляти з мінометів будівлю Верховної Ради.

Нагадаємо, Савченко та Рубан вийшли з-під варти ввечері 15 квітня 2019 року за рішенням Броварського суду Київської області.


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