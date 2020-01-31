Карантин. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n132990-u-hmelnyckomu-vsi-shkoly-zakryly-na-karantyn.html

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Грип в Україні змушує місцеву владу закривати навчальні заклади на карантин. Черговим містом, у якому закрили на карантин всі школи, став Хмельницький.

Таке рішення місцева влада прийняла через збільшення чисельності учнів, які захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ), повідомляє прес-служба Хмельницької міськради.

Навчання в школах міста буде припинено з 3 лютого 2020 року. Приватні навчальні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 2 на карантин закриватися не будуть.

Про тривалості карантину поки що не повідомляється. Карантин вводиться з метою профілактики епідемічного поширення інфекції.

Також в зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип частково закриті на карантин школи в Луцьку.