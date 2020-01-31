У США знайшли останки нового виду динозаврів, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132991-u-ssha-znayshly-ostanky-novogo-vydu-dynozavriv.html

Ракурс

Останки нового виду динозаврів знайдено у США.

Його назва — Allosaurus jimmadseni. Про це повідомляє EurekAlert!

Рештки алозавра знайдені в США, на території штату Юта. Величезний хижак населяв заплави Північної Америки в період пізньої юри (приблизно 157−152 млн років тому). За словами палеонтологів, таке датування багато змінює у розумінні світу динозаврів.

Аллозавроіди — група довгоногих м’ясоїдних динозаврів, які жили в юрський і крейдяний періоди. Вид динозавру отримав назву на честь Джеймса Мадсена, відомого палеонтолога.

Динозавр володів декількома унікальними особливостями. Allosaurus jimmadseni в довжину досягав дев’яти метрів. Його вага — близько 2 т. Вздовж морди істот — від носа до очей — тягнувся гребень-«ірокез».

Палеонтологи вважали, що на території Північної Америки був тільки один вид алозавра. Результати нових досліджень демонструють, що у минулому неправильно класифікували види динозаврів.

Раніше вчені заявили, що народження двоногих динозаврів було близьким до пташиного. Фахівці проаналізували та дослідили скам’янілі яйця двоногих динозаврів родини овірапторових.