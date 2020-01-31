Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олексій Левін, фото: slidstvo.info

Убивство Гандзюк: Зеленський заявив прем'єру Болгарії, що сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна

31 січ 2020, 18:29
999

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим торкнувся питання затриманого нещодавно в Болгарії українця Олексія Левіна, якого слідство вважає організатором резонансного вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Зеленський подякував за затримання болгарськими правоохоронцями Левіна та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання щодо його екстрадиції в Україну. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Левіна затримали 24 січня цього року в болгарському місті Бургас. Він понад рік переховувався від українських правоохоронців.

Гандзюк померла 4 листопада 2018 року від травм, які отримала внаслідок здійсненого на неї 31 липня того ж року нападу — зловмисники вилили на активістку біля її будинку кислоту.

Нагадаємо, Левін значно змінив зовнішність, тож став несхожим на наявне в базі Інтерполу фото. Знайти його вдалося завдяки відбиткам пальців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зняття депутатської недоторканності: депутати з ОПЗЖ оскаржують закон у Конституційному суді

Сьогодні до Конституційного суду надійшло конституційне подання від 50 депутатів щодо відповідності Конституції України закону про зняття депутатської недоторканності

Новини України
18:43

Депутат від «Слуги народу» Брагар підтримав російську мову і написав заяву на волонтерку

Євгеній Брагар написав заяву на волонтерку через «утиски» російської мови. Депутат від «Слуги народу» не проти фільмів з Росії, яка анексувала Крим та окупувала частину Донецької і Луганської областей

Новини України
17:58

Тягнуть час: Верховний суд на прохання уряду переніс розгляд справи про гроші Суркісів у «ПриватБанку»

Верховний суд знову переніс розгляд справи про гроші Суркісів в «ПриватБанку». Феміда ухвалила таке рішення на прохання уряду. Рішення у справі про гроші Суркісів вплине на кінцевий вердикт щодо законності націоналізації «ПриватБанку»

Новини України
15:49