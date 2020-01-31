Убивство Гандзюк: Зеленський заявив прем'єру Болгарії, що сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна

Олексій Левін, фото: slidstvo.info

https://racurs.ua/ua/n132992-ubyvstvo-gandzuk-zelenskyy-zayavyv-premieru-bolgariyi-scho-spodivaietsya-na-nayshvydshu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим торкнувся питання затриманого нещодавно в Болгарії українця Олексія Левіна, якого слідство вважає організатором резонансного вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Зеленський подякував за затримання болгарськими правоохоронцями Левіна та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання щодо його екстрадиції в Україну. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Левіна затримали 24 січня цього року в болгарському місті Бургас. Він понад рік переховувався від українських правоохоронців.

Гандзюк померла 4 листопада 2018 року від травм, які отримала внаслідок здійсненого на неї 31 липня того ж року нападу — зловмисники вилили на активістку біля її будинку кислоту.

Нагадаємо, Левін значно змінив зовнішність, тож став несхожим на наявне в базі Інтерполу фото. Знайти його вдалося завдяки відбиткам пальців.