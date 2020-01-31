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Зняття депутатської недоторканності. Фото: УНІАН

Зняття депутатської недоторканності: депутати з ОПЗЖ оскаржують закон у Конституційному суді

31 січ 2020, 18:43
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Зняття депутатської недоторканності оскаржують у Конституційному суді (КС) нардепи з партії «Опозиційна платформа — За життя». Сьогодні до КС надійшло конституційне подання від 50 нардепів щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

Про подання повідомила прес-служба КС.

На думку депутатів, цей закон не може вважатися конституційним, так як був прийнятий Верховною Радою (ВР) з порушенням процедури. Попередньо закон був проголосований 30 серпня 2019 року, а остаточно його затвердили 3 вересня 2019 року. Для цього перша сесія була розпочата раніше і закрита після першого засідання.

Так як перша сесія не була черговою, на ній не можна було розглядати поправки до Конституції, вважають депутати.

У поданні також зазначено, що ВР були проігноровані рекомендації КС щодо того, що під час затвердження закону необхідно на правовому рівні забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень.

Крім цього, депутати в поданні вказали, що даний законопроект подавав до парламенту колишній президент України Петро Порошенко, а згідно зі ст. 105 регламенту ВР, поданий президентом законопроект вважається відкликаним, якщо його повноваження були припинені до прийняття документу в першому читанні.

Джерело: Ракурс


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