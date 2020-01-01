Закон про скасування депутатської недоторканності набув чинності. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n131510-deputatska-nedotorkannist-bilshe-ne-diie-v-ukrayini.html

Ракурс

Закон про скасування депутатської недоторканності, який був ухвалений Верховною Радою 3 вересня 2019 року, вступив у дію 1 січня 2020 року.

Закон передбачає, що ст. 80 Конституції України буде викладатися у новій редакції, яка не містить положень про те, що нардепам ВРУ гарантується депутатська недоторканність. Також раніше парламентарів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи заарештувати. Про це повідомляється в тексті законопроекту, який опублікований на сайті парламенту.

Нова редакція ст. 80 Конституції передбачає, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у парламенті та його органах. Винятком лише є образи та наклеп, за це нардепам доведеться відповідати.

Законом передбачено, що слідчі Державного бюро розслідувань та детективи Національного антикорупційного бюро вестимуть досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада у другому читанні проголосували за зняття недоторканність із депутатів, розглянувши відповідний законопроект у другому читанні. Вже 11 вересня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.