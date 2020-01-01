Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступил в силу. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n131510-deputatskaya-neprikosnovennost-bolshe-ne-deystvuet-v-ukraine.html

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Закон об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят Верховной Радой 3 сентября 2019 года, вступил в действие 1 января 2020 года.

Закон предусматривает, что ст. 80 Конституции Украины будет излагаться в новой редакции, которая не содержит положений о том, что нардепам ВРУ гарантируется депутатская неприкосновенность. Также ранее парламентариев нельзя было привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать. Об этом сообщается в тексте законопроекта, который опубликован на сайте парламента.

Новая редакция ст. 80 Конституции предусматривает, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах. Исключением лишь являются оскорбления и клевета, за это нардепам придется отвечать.

Законом предусмотрено, что следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро будут вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада во втором чтении проголосовали за снятие неприкосновенности с депутатов, рассмотрев соответствующий законопроект во втором чтении. Уже 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.