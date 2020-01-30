В ЕС окончательно утвердили процедуру Brexit, фото: flickr

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Ракурс

Выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) планируется на 31 января 2020 года.

Совет Европейского союза утвердил в письменной форме соглашение. Об этом сообщается на сайте органа.

В полночь по центральноевропейскому времени Лондон окончательно оставит структуру экономического сообщества. В сообщении говорится, что с 31 января Великобритания будет считаться третьей страной.

Новый договор обеспечивает упорядоченный выход государства из ЕС. Он охватывает вопросы прав граждан, финансов, переходного периода, протоколов по Гибралтара, Кипра, Ирландии и Северной Ирландии.

После реализации положений документа продлится переходный период. Он нужен для адаптации граждан к новым условиям. Такой срок могут продлить до 1−2 лет. Обе стороны должны согласиться на это до 1 июля 2020 года.

Напомним, в декабре парламент Великобритании поддержал соглашение с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза. За это решение проголосовали 358 депутатов, против — 234 народных избранника.