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Домашняя химчистка AirDresser от Samsung

Домашняя химчистка AirDresser от Samsung: основные функции инновационной техники

30 янв 2020, 16:14
999

Новейшая технология от компании Samsung в категории товаров для ухода за одеждой обещает сделать настоящий прорыв в мире стирки и глажки. Познакомьтесь с AirDresser — автономным шкафом, который очищает и разглаживает вашу одежду после того, как вы повесите ее внутрь. Новая разработка ориентирована на деловых людей, которым по статусу положено всегда быть в хорошо выглаженной опрятной одежде, но ежедневная глажка превращает утро в настоящую рутину. Но на самом деле перспектива доставать из шкафа уже хорошо выглаженную одежду порадует и домохозяйку, и школьника.

Новое устройство невероятно функциональное. С его помощью вы можете не только избавить рубашки от складок, но и провести гигиеническую очистку одежды, а также освежить вещи. Но самое главное, что такая обработка удаляет все аллергены, бактерии и микробы с ткани. Таким образом, покупка домашней химчистки от Samsung — настоящая панацея для тех, кто склонен к аллергии.

Функции и технологии, которые сочетает в себе AirDresser:

  • осуществляет инновационный комплексный подход по уходу за одеждой в домашних условиях;

  • осуществление противомикробной обработки происходит за счет пара;

  • в специальных вешалках, предназначенных исключительно для AirDresser, есть отверстия, через которые проходит поток воздуха.

Такой принцип работы не только эффективно удаляет все загрязнения, но и привлекает своей бесшумностью, а также минимальным количеством вибраций. То есть процесс очистки одежды осуществляется совершенно незаметно.

Работа домашней химчистки происходит в несколько этапов. Первым является «воздушный душ», очищающий одежду от загрязнений. Для удаления 99,9% бактерий используется пар. Далее воздушные потоки проходятся по ткани таким образом, чтобы избавить ее от складок и помятости, вернув вещам после стирки или носки аккуратный внешний вид. На заключительном этапе химчистка устраняет неприятные запахи с одежды, как будто вы и не надевали ее вчера.

AirDresser также продлевает срок службы вашей одежды. С помощью HeatPump Drying корпус охлаждает ваши вещи, чтобы высушить их быстро и аккуратно, уменьшая тепловые повреждения и минимизируя деформацию.

Как и любое современное устройство, умный шкаф может подключаться к сети Wi-Fi для дистанционного управления при помощи телефона. Кроме активации и деактивации химчистки смартфоном можно выбрать оптимальную программу, которая будет осуществлять обработку вещей, учитывая тип ткани. Помочь в выборе оптимального режима по уходу за одеждой может мобильное приложение SmartThings, способное анализировать поведение пользователя.

Новинку планируют продавать на различных рынках, но пока неизвестно, появится ли она в Украине и когда это может произойти. Зато известна ее стоимость — порядка $2193. Цены в магазинах Украины можно будет сравнить на сайте Vse.ua.

Источник: Ракурс


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