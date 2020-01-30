Офис генпрокурора. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n132913-v-doneckoy-oblasti-rektor-zachislil-v-vuz-inostrancev-za-elitnye-bmw.html

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В Донецкой области ректор зачислял в вуз иностранных студентов, получив за это неправомерную выгоду от общества с ограниченной ответственностью, которое занимается набором и организацией учебы иностранных граждан в Украине.

По мнению следствия, за свою «маленькую услугу» ректор получил два элитных внедорожника BMW X3 (стоимостью 1,2 млн грн) и BMW X5 (стоимостью 1,6 млн грн), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемый внес в ежегодную декларацию заведомо недостоверные сведения относительно получения во владение автомобиля BMW X3, указав в качестве основания несуществующий договор займа.

Такими действиями подозреваемый пытался легализировать полученный в качестве взятки автомобиль.

Досудебное расследование данного случая завершено и в настоящее время с материалами дела ознакамливается подозреваемый и его адвокат. После этого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения дела по сути.