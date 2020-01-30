Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Офис генпрокурора. Фото: 5 канал

В Донецкой области ректор зачислял иностранцев в вуз за элитные BMW

30 янв 2020, 16:06
999

В Донецкой области ректор зачислял в вуз иностранных студентов, получив за это неправомерную выгоду от общества с ограниченной ответственностью, которое занимается набором и организацией учебы иностранных граждан в Украине.

По мнению следствия, за свою «маленькую услугу» ректор получил два элитных внедорожника BMW X3 (стоимостью 1,2 млн грн) и BMW X5 (стоимостью 1,6 млн грн), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемый внес в ежегодную декларацию заведомо недостоверные сведения относительно получения во владение автомобиля BMW X3, указав в качестве основания несуществующий договор займа.

Такими действиями подозреваемый пытался легализировать полученный в качестве взятки автомобиль.

Досудебное расследование данного случая завершено и в настоящее время с материалами дела ознакамливается подозреваемый и его адвокат. После этого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения дела по сути.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Учетная ставка снова снизилась: Нацбанк объяснил логику действий

Национальный банк реагирует на уменьшение инфляции и курсовую стабильность и опять снизил главный инструмент своей макроэкономической политики. Учетная ставка с 31 января снизилась сразу на 2,5% — до 11%

Новости Украины
15:57

Смертельный вирус: эвакуированные украинцы пожаловались на отмену экскурсий в Китае (ВИДЕО)

В Украину прилетели первые 158 эвакуированных из Китая украинцев. Их вывезли с туристического острова Хайнань. Большинство эвакуированных рассказали, что отдых им понравился и никакой паники из-за вируса там нет

Новости Украины
15:47

Катастрофа MH17: ЕСПЧ разрешил экстрадировать «коменданта Снежного» Цемаха в Нидерланды

Защита Владимира Цемаха — «коменданта» оккупированного города Снежное Донецкой области во время катастрофы малазийского «Боинга», не смог добиться от ЕСПЧ запрета на его экстрадицию в Нидерланды

Новости мира
13:33