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Ракурс
Офіс генпрокурора. Фото: 5 канал

На Донеччині ректор зараховував іноземців до вишу за елітні BMW

30 січ 2020, 16:06
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На Донеччині ректор зараховував до вишу іноземних студентів, та отримав за це неправомірну вигоду від товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається набором і організацією навчання іноземних громадян в Україні.

На думку слідства, за свою «маленьку послугу» ректор отримав два елітних позашляховика BMW X3 (вартістю 1,2 млн грн) і BMW X5 (вартістю 1,6 млн грн), повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Підозрюваний вніс до щорічної декларації завідомо недостовірні відомості щодо отримання у володіння автомобіля BMW X3, вказавши у якості підстави неіснуючий договір позики.

Такими діями підозрюваний намагався легалізувати отриманий в якості хабара автомобіль.

Досудове розслідування даного випадку завершено і наразі з матеріалами справи ознайомлюється підозрюваний і його адвокат. Після цього обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду справи по суті.

Джерело: Ракурс


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