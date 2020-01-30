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Облікова ставка знову знизилася: Нацбанк пояснив логіку дій, фото — UAnews
Облікова ставка знову знизилася: Нацбанк пояснив логіку дійhttps://racurs.ua/ua/n132911-oblikova-stavka-znovu-znyzylasya-nacbank-poyasnyv-logiku-diy.htmlРакурс
Правління Нацбанку, як і обіцяло у грудні, сьогодні знову переглянуло основні макроекономічні інструменти. З 31 січня НБУ ще раз знижує облікову ставку — із 13,5% до 11% річних.
Прес-служба регулятора пояснила таке істотне (на 2,5%) зниження тим, що Нацбанк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні 5% і підтримати економічне зростання.
Пом’якшення монетарної політики сприятиме активізації кредитування реального сектору, — заявили у Нацбанку і додали, що готові знижувати облікову ставку до 7% на кінець 2020 року.
Найістотніше облікова ставка знизиться впродовж першого півріччя.
У 2020 році інфляція перебуватиме в межах 5% ±1%. Вона прискориться у IV кварталі і становитиме 4,8% за підсумками року. Дещо вищими, ніж у 2019 році, будуть темпи зростання акцизів на тютюнові вироби, — констатували в НБУ.
В НБУ стверджують, що економічне зростання незначно прискориться з 3,3% у 2019 до 3,5% у 2020 році, а в наступні роки становитиме приблизно 4%. Крім того, в Нацбанку очікує укладення нової програми співпраці з МВФ. Це дозволить підтримати міжнародні резерви України і пройти пікові виплати за зовнішніми боргами (29 млрд дол.).
Новий детальний макроекономічний прогноз регулятор пообіцяв оприлюднити 6 лютого, а 12 березня відбудеться наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики.
Ще у вересні минулого року у Національному банку заявляли, що будуть повільно знижувати облікову ставку, бо «економіка не готова до різкого зниження».
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