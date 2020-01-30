Учетная ставка снова снизилась Нацбанк объяснил логику действий, фото — UAnews

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Правление Нацбанка, как и обещало в декабре 2019 года, сегодня снова пересмотрело основные макроэкономические инструменты. С 31 января НБУ еще раз снижает учетную ставку — с 13,5% до 11% годовых.

Пресс-служба регулятора объяснила такое существенное (на 2,5%) снижение тем, что Нацбанк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5% и поддержать экономический рост.

Смягчение монетарной политики будет способствовать активизации кредитования реального сектора, — заявили в Нацбанке и добавили, что готовы снизить учетную ставку до 7% на конец 2020 года.

Наиболее существенно учетная ставка снизится в течение первого полугодия.

В 2020 году инфляция будет находиться в пределах 5%±1%. Она ускорится в IV квартале и составит 4,8% по итогам года. Несколько выше, чем в 2019 году будут темпы роста акцизов на табачные изделия, — констатировали в НБУ.

В НБУ утверждают, что экономический рост незначительно ускорится: с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит примерно 4%. Кроме того, в Нацбанке ожидают новой программы сотрудничества с МВФ. Это позволит поддержать международные резервы Украины и пройти пиковые выплаты по внешним долгам (29 млрд долл.).

Новый подробный макроэкономический прогноз регулятор пообещал обнародовать 6 февраля, а 12 марта состоится следующее заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики.

Еще в сентябре прошлого года в Национальном банке заявляли, что будут медленно снижать учетную ставку, потому что «экономика не готова к резкому снижению».