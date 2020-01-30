Нацбанк прогнозирует инфляцию на 2020 год, фото: piqsels

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Ракурс

Инфляция в Украине не превысит 5%.

Такие данные объявлены на 2020 год. Об этом сообщил во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики Яков Смолий, председатель Национального банка Украины.

По его словам, показатели инфляции ускорятся в IV квартале. Она составит 4,8% по итогам 2020 года.

Будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п., — заявил финансист.

Из-за низкой инфляции Нацбанк начал действовать более активно. Финрегулятор чаще менял уровень учетной ставки. Эти показатели снизили сразу на 2,5 процентного пункта до 11% годовых.

Специалисты считают, что эти данные сигнализируют об улучшении ситуации в экономике. Украина покинула список государств с высокими показателями инфляции.

В прошлом году, как утверждают данные Госстата, цены выросли на 4,1%. В ноябре 2019 инфляция в Украине сократилась до 5,1%.

Ранее в Еврокомиссии заявили, к чему приведет искусственный дефолт в Украине. Европейские чиновники назвали это причиной масштабной инфляции.