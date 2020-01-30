Из Китая эвакуировали 158 украинцев. Фото: REUTERS

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Ракурс

Эвакуация украинцев из Китая уже началась. 30 января в Украину вернулись 158 наших граждан. Их чартерным рейсом вывезли из китайского города Санья, который расположен на туристическом острове Хайнань.

По прилету украинцы поделились своими впечатлениями о происходящем. Так, некоторые рассказали, что никакой паники на острове не было и отдых им понравился, другие пожаловались на отмененные экскурсии, пишет hromadske.

По прилету украинцам измерили температуру, однако никаких других проверок они не проходили. Один из пассажиров рассказал, что его это удивило, ведь он ожидал увидеть «человека в скафандре».

Контроль только что был не очень. Врач был без маски. Я не думаю, что это правильно. Ожидал человека в скафандре. Это означает, что нет никакого вируса, раз нет мер безопасности, — рассказал один из вернувшихся украинцев.

В то же время многие опрошенные остались довольны отдыхом. Они рассказали, что паники на острове не было, но в аптеках разобрали все маски. Также одна из пассажиров пожаловалась на плохую погоду на острове.

Другая эвакуированная украинка возмутилась тем, что на острове были отменены все экскурсии, а в аптеках не осталось масок. При этом цены на медикаменты сильно выросли.

Я ехала туда в отпуск. Я надеялась, что смогу посетить кучу экскурсий. В итоге все экскурсии отменили и мы просто сидели дома, потому что страшно было выходить на улицу, — рассказала она.

Как писал «Ракурс», еще один самолет с эвакуированными украинцами прилетит 4 февраля. В компании «Международные авиалинии Украины» отметили, что перелеты организованы для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых закончился период путешествия.

Как известно, жертвами нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стали 170 человек. Власти КНР заявляла, что уже есть 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот вирус.