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Ракурс
З Китаю евакуювали 158 українців. Фото: REUTERS

Смертельний вірус: евакуйовані українці поскаржилися на скасування екскурсій (ВІДЕО) у Китаї

30 січ 2020, 15:47
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Евакуація українців з Китаю вже почалася. 30 січня в Україну повернулися 158 наших громадян. Їх чартерним рейсом вивезли з китайського міста Санья, яке розташоване на туристичному острові Хайнань.

Після прильоту українці поділилися своїми враженнями про те, що відбувається у Китаї. Так, деякі розповіли, що ніякої паніки на острові не було і відпочинок їм сподобався, інші поскаржилися на скасовані екскурсії, пише hromadske.

Після повернення на батьківщину українцям виміряли температуру, проте ніяких інших перевірок вони не проходили. Один із пасажирів розповів, що його це здивувало, адже він очікував «людину в скафандрі».

Контроль щойно був не дуже. Лікар був без маски. Я не думаю, що це правильно. Очікував людину в скафандрі. Це означає, що немає ніякого вірусу, раз немає заходів безпеки, — розповів один з евакуйованих українців.

Водночас багато опитаних залишилися задоволені відпочинком. Вони розповіли, що паніки на острові не було, але в аптеках розібрали всі маски. Також одна з пасажирок поскаржилася на погану погоду на острові.

Інша евакуйована українка обурилася тим, що на острові були скасовані всі екскурсії, а в аптеках не залишилося масок. Водночас ціни на медикаменти сильно зросли.

Я їхала туди у відпустку. Я сподівалася, що зможу відвідати купу екскурсій. У підсумку всі екскурсії скасували і ми просто сиділи вдома, тому що страшно було виходити на вулицю, — розповіла вона.

Як писав «Ракурс», ще один літак з евакуйованими українцями прилетить 4 лютого. У компанії «Міжнародні авіалінії України» зазначили, що перельоти організовані для того, щоб забрати українських туристів, у яких закінчився період подорожі.

Як відомо, жертвами нового коронавірусу 2019 nCoV в Китаї стали 170 осіб. Влада КНР заявляла, що вже є 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання пневмонією, яку викликає цей вірус.


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