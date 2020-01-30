Нацбанк спрогнозував інфляцію на 2020 рік, фото: piqsels

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Інфляція в Україні не перевищить 5%.

Такі дані оголошені на 2020 рік. Про це повідомив під час прес-брифінгу з питань монетарної політики Яків Смолій, голова Національного банку України.

За його словами, показники інфляції прискоряться у IV кварталі. Вона становитиме 4,8% за підсумками 2020 року.

Буде нижче цільового діапазону 5% ±1 в. п., — заявив фінансист.

Через низьку інфляцію Нацбанк почав діяти більш активно. Фінрегулятор частіше змінював рівень облікової ставки. Ці показники знизили одразу на 2,5 відсоткового пункта до 11% річних.

Фахівці вважають, що ці дані сигналізують про покращення ситуації в економіці. Україна вийшла з переліку держав з високими показниками інфляції.

У минулому році, як стверджують дані Держстату, ціни зросли на 4,1%. У листопаді 2019 року інфляція в Україні скоротилася до 5,1%.

Раніше у Єврокомісії заявили, до чого призведе штучний дефолт в Україні. Європейські чиновники назвали це причиною масштабною інфляції.