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Ракурс
У ЄС остаточно затвердили процедуру Brexit, фото: flickr

У ЄС остаточно затвердили процедуру Brexit

30 січ 2020, 16:24
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Вихід Великої Британії зі складу ЄС (Brexit) планується на 31 січня 2020 року.

Рада Європейського союзу затвердила в письмовій формі угоду. Про це повідомляється на сайті органу.

Опівночі за центральноєвропейським часом Лондон остаточно залишить структуру економічного співтовариства. У повідомлені йдеться, що з 31 січня Велика Британія вважатиметься третьою країною.

Новий договір забезпечує впорядкований вихід держави з ЄС. Він охоплює питання прав громадян, фінансів, перехідного періоду, протоколів щодо Гібралтару, Кіпру, Ірландії і Північної Ірландії.

Після реалізації положень документу триватиме перехідний період. Він потрібний для адаптації громадян до нових умов. Такий термін можуть продовжити до 1−2 років. Обидві сторони повинні погодитись на це до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, у грудні парламент Британії підтримав угоду з Брюсселем щодо умов виходу з Євросоюзу. За це рішення проголосували 358 депутатів, проти — 234 народні обранці.

Джерело: Ракурс


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