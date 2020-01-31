Британія може заморозити активи Росії після Brexit – ЗМІ, фото: geograph

https://racurs.ua/ua/n132994-brytaniya-moje-zamorozyty-aktyvy-rosiyi-pislya-brexit-zmi.html

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Активи Росії можуть заморозити після Brexit у Великій Британії.

Лондон схиляється до більш жорсткої американської позиції щодо санкцій. Про це повідомляє Financial Times.

Вихід країни з Євросоюзу дозволить прийняти радикальні рішення. За даними видання, Лондон від початку збирався зберегти європейський підхід після завершення перехідного періоду в процесі Brexit, але змінив позицію.

Повідомляється, що режим британських санкцій можуть окреслити у лютому. Держава опублікує список людей, чиї активи будуть заморожені на британській території. Юристи вже працюють над цим.

Велика Британія відпливає в бік середньоатлантичного положення, — заявив Домінік Рааб, міністр закордонних справ королівства.

Британська та американська сторони здатні об'єднати зусилля проти РФ. Це завдасть серйозного удару по інтересам Москви у світі.

Раніше у ЄС остаточно затвердили процедуру Brexit. Вихід Великої Британії зі складу ЄС (Brexit) відбудеться на 31 січня 2020 року.