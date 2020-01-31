Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Hubble зафіксував галактику з новонародженими зірками, фото: pixabay

Hubble зафіксував галактику з новонародженими зірками (ФОТО)

31 січ 2020, 19:04
999

Новонароджені зірки зафіксував телескоп Hubble.

Об'єкти розташовані на відстані 115 млн світлових років від Землі в сузір’ї Риб. Фото опубліковано на сайті обсерваторії.

На знімку є можливість розгледіти спіральні рукави. Галактика NGC 7541 відноситься до класу спіральних галактик із перемичкою. Від інших вони відрізняються яскравою перемичкою з зірок і газу.

За словами астрофізиків, подібні утворення викликають спалах зореутворення і підживлюючи інші процеси. У разі відсутності цього газу вони ніколи б не запустилися. Перемички, як вважають фахівці, зустрічаються у двох третинах спіральних галактик у Всесвіті.

Галактика відрізняється дуже активним процесом утворення зірок. Це підтверджує теорію про перемички, які виступають в ролі «зоряних ясел». Результати досліджень допоможуть вченими більше дізнатись про формування зірок та галактик.

Раніше Hubble зафіксував спіральну галактику з перемичкою. Галактика NGC 1022 розташована в сузір’ї Кита.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зняття депутатської недоторканності: депутати з ОПЗЖ оскаржують закон у Конституційному суді

Сьогодні до Конституційного суду надійшло конституційне подання від 50 депутатів щодо відповідності Конституції України закону про зняття депутатської недоторканності

Новини України
18:43

Депутат від «Слуги народу» Брагар підтримав російську мову і написав заяву на волонтерку

Євгеній Брагар написав заяву на волонтерку через «утиски» російської мови. Депутат від «Слуги народу» не проти фільмів з Росії, яка анексувала Крим та окупувала частину Донецької і Луганської областей

Новини України
17:58

Тягнуть час: Верховний суд на прохання уряду переніс розгляд справи про гроші Суркісів у «ПриватБанку»

Верховний суд знову переніс розгляд справи про гроші Суркісів в «ПриватБанку». Феміда ухвалила таке рішення на прохання уряду. Рішення у справі про гроші Суркісів вплине на кінцевий вердикт щодо законності націоналізації «ПриватБанку»

Новини України
15:49