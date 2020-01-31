Hubble зафіксував галактику з новонародженими зірками, фото: pixabay

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Ракурс

Новонароджені зірки зафіксував телескоп Hubble.

Об'єкти розташовані на відстані 115 млн світлових років від Землі в сузір’ї Риб. Фото опубліковано на сайті обсерваторії.

На знімку є можливість розгледіти спіральні рукави. Галактика NGC 7541 відноситься до класу спіральних галактик із перемичкою. Від інших вони відрізняються яскравою перемичкою з зірок і газу.

За словами астрофізиків, подібні утворення викликають спалах зореутворення і підживлюючи інші процеси. У разі відсутності цього газу вони ніколи б не запустилися. Перемички, як вважають фахівці, зустрічаються у двох третинах спіральних галактик у Всесвіті.

Галактика відрізняється дуже активним процесом утворення зірок. Це підтверджує теорію про перемички, які виступають в ролі «зоряних ясел». Результати досліджень допоможуть вченими більше дізнатись про формування зірок та галактик.

Раніше Hubble зафіксував спіральну галактику з перемичкою. Галактика NGC 1022 розташована в сузір’ї Кита.