Інцидент стався 29 січня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n132996-na-sumschyni-pensionerku-led-ne-vbyly-za-6-grn.html

Ракурс

Жительку міста Ромни Сумської області зловмисник жорстоко побив під час пограбування її будинку.

Однак грабіжник, ймовірно, розраховував на значно більшу «здобич», ніж йому дісталася. У гаманці 76-річної жінки він знайшов лише 6 грн. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Тож, не вдовольнившись цією сумою, він також зірвав з вух старенькою золоті сережки.

Зазначається, що, намагаючись дізнатися від старенької місце розташування ймовірної схованки з грошима, він бив її по голові предметом, схожим на пістолет, а згодом — ногами.

Так і не добившись бажаного, він згодом втік з місця скоєння злочину, залишивши закривавлену жінку на підлозі.

Інцидент стався вночі 29 січня. Близько опівночі про напад невідомого зловмисника на пенсіонерку повідомила її сусідка, до помешкання якої закривавлена жінка змогла дістатися.

Постраждалу, яка перебувала в тяжкому та шоковому стані, госпіталізували. Попри стан пенсіонерки, правоохоронцям вдалося з нею поговорити та дізнатися прикмети нападника.

Невдовзі його вирахували та затримали. Це 32-річний місцевий житель, який вже мав судимості за аналогічні злочини.

Зазначається, що він свою причетність до скоєння злочину не заперечує. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в січні за скоєний на Одещині напад на будинок пенсіонерів ДБР затримало чинного та колишнього поліцейських.