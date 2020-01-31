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Смертельний коронавірус. Фото: ТСН

Смертельний коронавірус: у Рівному ізолювали жінку, яка повернулася із Китаю

31 січ 2020, 19:36
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Смертельний коронавірус із Китаю поширюється по всьому світу. У Рівному була ізольована жінка, яка повернулася із Китаю і поскаржилася на нездужання.

Про це, посилаючись на слова керівника обласного лабораторного центру Романа Сафонова, повідомляє «Суспільне».

Жінка сама звернулася до лікарів, щоб її перевірили на наявність коронавірусу. За словами пацієнтки, у неї піднялася температура, з’явилися першіння в горлі, нежить та кашель.

Наразі жінка відчуває себе добре, ніяких ознак захворювання не спостерігається.

За словами завідувача відділенням реанімації обласної лікарні Анатолія Мельничука, жінка буде перебувати в боксованій палаті ізолятора до тих пір, поки не будуть отримані результати аналізів. Пацієнтка буде отримувати симптоматичну терапію медикаментами, які знімають високу температуру і позбавляють від симптомів грипу.

Мельничук також запевнив, що в Рівному готові до госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус. За його словами, Кабмін передбачив алгоритм дій у разі виявлення заражених інфекцією.

Слід зазначити, що в Україні жодного випадку зараження коронавірусом не зафіксовано.


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