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Под Киевом взорвался газ в многоэтажке, фото: Pexels

Под Киевом взорвался газ в многоэтажке, есть пострадавшие (ФОТО)

1 фев 2020, 16:27
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Взрыв газа зафиксирован в многоэтажке.

Инцидент произошел в городе Обухов. В пресс-службе Национальной полиции сообщили подробности.

Известно, что взрыв газа случился в одной из квартир. В результате происшествия 60-летний житель получил ожоги ушей и шеи.

Выяснили, что взорвалась газовая плита. Вода, по словам представителей газовой службы, закипела и закрыла огонь. Спустя некоторое время, когда гражданин попытался заново пламя горелки — газ взорвался.

Под Киевом взорвался газ в многоэтажке, фото: Нацполиция

Под Киевом взорвался газ в многоэтажке, фото: Нацполиция

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее взрыв газа зафиксировали на Закарпатье. В результате происшествия были повреждены жилой дом, травмы получили хозяин квартиры и двухлетний ребенок.

Источник: Ракурс


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