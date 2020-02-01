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Під Києвом вибухнув газ у багатоповерхівці, фото: Pexels

Під Києвом вибухнув газ у багатоповерхівці, є постраждалі (ФОТО)

1 лют 2020, 16:27
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Вибух газу зафіксовано у багатоповерхівці.

Інцидент трапився у місті Обухів. У прес-службі Національної поліції повідомили подробиці.

Відомо, що вибух газу стався в одній з квартир. Внаслідок події 60-річний мешканець отримав опіки вух та шиї.

З’ясували, що вибухнула газова плита. Вода, за словами представників, газової служби, закипіла і затулила вогонь. Через деякий час, коли громадянин спробував заново підпалити конфорку — газ вибухнув.

Під Києвом вибухнув газ у багатоповерхівці, фото: Нацполіція

Під Києвом вибухнув газ у багатоповерхівці, фото: Нацполіція

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів та екстрених служб. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше вибух газу зафіксували на Закарпатті. Внаслідок події було пошкоджено житловий будинок, травми дістали власник помешкання та дворічна дитина.

Джерело: Ракурс


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