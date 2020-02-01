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Ракурс
Смертельний коронавірус. Фото: Vgorode.ua

Смертельний коронавірус: заразитися через посилки з Китаю неможливо — ВООЗ

1 лют 2020, 16:42
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Смертельний коронавірус став справжньою страшилкою світового масштабу. Якщо раніше весь світ купував товари на великих китайських торгових інтернет-майданчиках, то зараз обсяги продажів різко впали. Потенційні покупці бояться заразитися коронавірусом через посилки з Піднебесної.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розвіяла в Twitter черговий міф про зараження коронавірусом через посилки.

Скріншот твіту ВООЗ. Фото: TwitterУ ВООЗ заявили, що ймовірність зараження коронавірусом через посилки або листи з Китаю дорівнює нулю. Лабораторні дослідження довели, що коронавірус 2019 nCoV не живе довго на таких об'єктах, як листи або посилки.

Так як пошта з Китаю до України йде близько місяця, немає ніякого ризику зараження коронавірусом через посилки.

Як раніше писав «Ракурс», японським вченим вдалося культивувати і ізолювати смертельну пневмонію. На думку експертів, уже через кілька місяців з’явиться препарат, який дозволить протистояти захворюванню.

Джерело: Ракурс


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