Смертельний коронавірус. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n133022-smertelnyy-koronavirus-zarazytysya-cherez-posylky-z-kytau-nemojlyvo-vooz.html

Ракурс

Смертельний коронавірус став справжньою страшилкою світового масштабу. Якщо раніше весь світ купував товари на великих китайських торгових інтернет-майданчиках, то зараз обсяги продажів різко впали. Потенційні покупці бояться заразитися коронавірусом через посилки з Піднебесної.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розвіяла в Twitter черговий міф про зараження коронавірусом через посилки.

У ВООЗ заявили, що ймовірність зараження коронавірусом через посилки або листи з Китаю дорівнює нулю. Лабораторні дослідження довели, що коронавірус 2019 nCoV не живе довго на таких об'єктах, як листи або посилки.

Так як пошта з Китаю до України йде близько місяця, немає ніякого ризику зараження коронавірусом через посилки.

Як раніше писав «Ракурс», японським вченим вдалося культивувати і ізолювати смертельну пневмонію. На думку експертів, уже через кілька місяців з’явиться препарат, який дозволить протистояти захворюванню.