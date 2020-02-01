СБУ. Фото: Atr.ua

https://racurs.ua/n133030-sbu-zaderjala-pogranichnika-dezertira-kotoryy-pyat-let-skryvalsya-v-rossii-foto.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего контрактника Государственной пограничной службы (ГПС), который пять лет находился в розыске за дезертирство. Вместе с ним была задержана и его супруга, бывшая сотрудница МВД, которая предлагала взятку чиновнику Государственной миграционной службы (ГМС) за изготовление фиктивных документов для мужа-дезертира.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствием установлено, что военнослужащий Житомирского пограничного отряда изменил присяге и после отпуска в марте 2015 году не вернулся на место прохождения службы. Дезертир от следствия скрывался на территории РФ.

Через время дезертир решил вернуться в Украину и избежать наказания. Его жена предложила главному специалисту регионального управления ГМС взятку в размере 300 долл. за оформление для мужа поддельного украинского паспорта и идентификационного кода.

Для получения поддельных документов дезертир нелегально приехал в Украину. Когда бывший пограничник и его жена пришли в ГМС за поддельными документами, их там уже ждали сотрудники СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).