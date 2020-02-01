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Ракурс
СБУ. Фото: Atr.ua

СБУ задержала пограничника-дезертира, который пять лет скрывался в России (ФОТО)

1 фев 2020, 22:30
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего контрактника Государственной пограничной службы (ГПС), который пять лет находился в розыске за дезертирство. Вместе с ним была задержана и его супруга, бывшая сотрудница МВД, которая предлагала взятку чиновнику Государственной миграционной службы (ГМС) за изготовление фиктивных документов для мужа-дезертира.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержание дезертира. Фото: СБУ

Следствием установлено, что военнослужащий Житомирского пограничного отряда изменил присяге и после отпуска в марте 2015 году не вернулся на место прохождения службы. Дезертир от следствия скрывался на территории РФ.

Через время дезертир решил вернуться в Украину и избежать наказания. Его жена предложила главному специалисту регионального управления ГМС взятку в размере 300 долл. за оформление для мужа поддельного украинского паспорта и идентификационного кода.

Задержание дезертира. Фото: СБУ

Для получения поддельных документов дезертир нелегально приехал в Украину. Когда бывший пограничник и его жена пришли в ГМС за поддельными документами, их там уже ждали сотрудники СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Источник: Ракурс


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