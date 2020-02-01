Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Взятка. Фото: Вечерний Бахмут

Взятка за группу инвалидности: врач военного госпиталя требовал 1 тыс. долл. у ветерана ООС (ФОТО)

1 фев 2020, 23:19
999

Взятка за назначение группы инвалидности, к сожалению, довольно распространенная практика в украинской медицине. Правоохранители в Житомирской области пресекли противозаконные действия 33-летнего врача военного госпиталя, который требовал у ветерана операции Объединенных сил 1 тыс. долл. за назначение «правильной» группы инвалидности.

О задержании «взяточника в белом халате» сообщила пресс-служба Нацполиции.

Ветеран ООС получил ранение в зоне боевых действий, но врачу этого показалось недостаточным для назначения ему инвалидности.

Задержание врача-взяточника военного госпиталя. Фото: Нацполиция

Врач-вымогатель был задержан полицейскими прямо в своем кабинете сразу после получения взятки. Деньги были изъяты правоохранителями в качестве вещественных доказательств.

Задержание врача-взяточника военного госпиталя. Фото: Нацполиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Вакцина против коронавируса: В США назвали сроки начала испытаний

Разработка вакцины против смертельного коронавируса ведется быстрыми темпами и уже через три месяца могут начаться испытания. Об этом заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США

Новости мира
21:28   1 фев

Россия не разрешила немецкому спасательному самолету из Китая совершить промежуточную посадку

Смертельный коронавирус сильно напугал россиян. Россия даже не разрешила немецкому спасательному самолету, который эвакуировал граждан Германии из Китая, совершить промежуточную посадку в одном из аэропортов Москвы

Новости мира
19:31   1 фев

Эпидемия коронавируса: количество зараженных 2019-nCoV превысило «достижение» атипичной пневмонии

Количество инфицированных новым коронавирусом с декабря 2019 года уже превысило «достижения» восьмимесячной вспышки вируса SARS-2003, также известного как «атипичная пневмония»

Новости мира
23:13   31 янв
1432