Взятка. Фото: Вечерний Бахмут

https://racurs.ua/n133031-vzyatka-za-gruppu-invalidnosti-vrach-voennogo-gospitalya-treboval-1-tys-doll-u-veterana-oos.html

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Взятка за назначение группы инвалидности, к сожалению, довольно распространенная практика в украинской медицине. Правоохранители в Житомирской области пресекли противозаконные действия 33-летнего врача военного госпиталя, который требовал у ветерана операции Объединенных сил 1 тыс. долл. за назначение «правильной» группы инвалидности.

О задержании «взяточника в белом халате» сообщила пресс-служба Нацполиции.

Ветеран ООС получил ранение в зоне боевых действий, но врачу этого показалось недостаточным для назначения ему инвалидности.

Врач-вымогатель был задержан полицейскими прямо в своем кабинете сразу после получения взятки. Деньги были изъяты правоохранителями в качестве вещественных доказательств.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.