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Ракурс
В приют в США ищут обнимателя поросят. Фото: Cotton Branch Farm

В приют в США ищут обнимателя поросят

2 фев 2020, 14:10
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Вакансия обнимателя поросят открылась в приюте в штате Южная Каролина Соединенных Штатов Америки. В приют Cotton Branch Farm Sanctuary ищут волонтера, который будет обнимать поросят.

Общение с человеком, считают в приюте, поможет животным социализироваться и подготовиться к новым хозяевам. Об этом сообщает The Mirror.

Среди обязанностей — обнимать животных, чесать их и кормить печеньями. На ферме сейчас живет около 100 свиней. Также там обитают другие животные.

Даже простые разговоры с нашими друзьями-поросятами могут помочь им подготовиться к их новым домам, — отметили в Cotton Branch Farm Sanctuary.

Как писал «Ракурс», работу мечты могут найти кофеманы в Лондоне. Там в галерею Tate Britain ищут кофейного куратора. Этот человек должен будет подбирать кофе, обжаривать его, а также создавать смеси для приготовления эспрессо. Все это будут готовить в кафе галереи.

Источник: Ракурс


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