У притулок в США шукають обіймача поросят. Фото: Cotton Branch Farm

https://racurs.ua/ua/n133041-u-prytulok-v-ssha-shukaut-obiymacha-porosyat.html

Ракурс

Вакансія обіймача поросят відкрилася у притулку в штаті Південна Кароліна Сполучених Штатів Америки. У притулок Cotton Branch Farm Sanctuary шукають волонтера, який буде обіймати поросят.

Спілкування з людиною, вважають у притулку, допоможе тваринам соціалізуватися і підготуватися до нових господарів. Про це повідомляє The Mirror.

Серед обов’язків — обіймати тварин, чесати їх і годувати печивом. На фермі зараз живе близько 100 свиней. Також там живуть інші тварини.

Навіть прості розмови з нашими друзями-поросятами можуть допомогти їм підготуватися до їхніх нових домівок, — зазначили в Cotton Branch Farm Sanctuary.

Як писав «Ракурс», роботу мрії можуть знайти кавомани в Лондоні. Там в галерею Tate Britain шукають кавового куратора. Ця людина повинна буде підбирати каву, обсмажувати її, а також створювати суміші для приготування еспресо. Все це готуватимуть у кафе галереї.