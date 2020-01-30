У лондонську галерею шукають кавового куратора. Фото: Pexels

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Ракурс

Роботу мрії можуть знайти кавомани в Лондоні. Там у галерею Tate Britain шукають кавового куратора. Ця людина повинна буде підбирати каву, обсмажувати її, а також створювати суміші для приготування еспресо. Все це готуватимуть у кафе галереї.

Водночас кавовий куратор непогано зароблятиме. Зарплата — 39,5 тис. фунтів на рік до вирахування податків. Це приблизно 975 тис. грн за нинішнім курсом. Для порівняння, музейні куратори в Лондоні отримують близько 37,3 тис. фунтів, пише «Російська служба ВВС».

Таку вакансію в галереї відкрили не просто так. У Tate Britain є власний цех для обсмаження кави, який галерея описує як «інноваційний простір для кавових напоїв».

Від кандидата вимагається, щоб у нього був досвід приготування кави та оцінки якості еспресо, а також досвід розробки сумішей еспресо і фільтра. Окрім цього кандидат буде керувати командою, які готують каву і чай в чотирьох кафе галереї.

Високу зарплату кавового куратора пояснюють тим, що це менеджерська позиція, тому окрім знання своєї справа, йому також потрібно буде керувати великим колективом і навчати його тонкощам приготування кави. Для порівняння, зарплати наймолодших співробітників мережі галерей стартують від 17,5 тис. фунтів на рік. Стільки грошей отримують асистенти.

Нагадаємо, раніше Букінгемський палац звернувся на ринок праці, щоб знайти людину, яка зможе зупинити тих, хто розпалює ненависть до Меган Маркл і Кейт Міддлтон в Твіттері.