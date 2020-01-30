Троянди, проліски і крокуси: аномальна зима призвела до передчасного прокидання природи в Україні, фото — "Думська"

https://racurs.ua/ua/n132942-troyandy-prolisky-i-krokusy-anomalna-zyma-pryzvela-do-peredchasnogo-prokydannya-pryrody.html

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Тепла погода стала причиною того, що у багатьох регіонах України передчасно прокинулася природа. Полегшений варіант зими спостерігається у всіх областях й українців наприкінці січня почали помічати аномально раннє цвітіння не тільки первоцвітів, а й троянд.

В Одесі на клумбах цвітуть нагідки, а під балконами багатоповерхових будинків розпускаються проліски. Така ж ситуація спостерігається в Сумах. На клематисах з’являються бруньки, а на вербі розпускаються котики. У садах видно паростки крокусів і тюльпанів, повідомляє pogodnik.com. Місцеві жителі побоюються, що через таку погоди вони можуть розквітнути і замерзнути при першому ж морозі.

Висока, як для січня, температура повітря негативно вплинула на сибірські рослини, які ростуть в столичному ботанічному саду імені Гришка. Зокрема, від різких перепадів температур пересихає гімалайська сосна.

У тому, що під кінець січня в оранжереї саду почали цвісти кущі азалій та камелій аномалії немає — нині саме пора цвітіння цих рослин. Більш масове цвітіння очікується на початку лютого. Оранжерея саду ім. Гришка налічує 30 сортів азалії та 15 сортів камелії.

У Дніпровському ботанічному саду природа почала дивувати місцевих вчених ще в грудні, коли випустила бруньки калина. Ще декілька тижнів такої погоди, і вона зацвіте. Тут майже прокинулася японська айва і кизил, починає розпускатися деревовидний піон. Звичайно ж, це негативно відбитися на подальшому розвитку рослин. Вони будуть цвісти, але не так масово, як це відбувається при нормальних умовах.

Теплий січень в одеському Ботанічному саду — це квітучі троянди і поява пролісків та крокусів. Якщо проліски у січні для Одеси не є новиною, то крокуси з’явилися на дві-три тижні раніше терміну.

А от троянди взагалі не «пішли у сплячку» і цвіли увесь грудень та січень. Вони не скинули листя і квіти, вегетація йде повним ходом, повідомляє «Думська».

Фахівці Одесього бот саду запевняють, що погодні аномалії не найкращим чином позначаться на рослинах. Троянди, наприклад, будуть погано цвісти в наступному році, оскільки витратять багато сил в цьому. Тепло не призведе до загибелі шкідників і збудників інфекційних захворювань. Якщо ж згодом швидко настануть сильні морози, це може вбити рослину, яка так не вступила в зимовий стан спокою.