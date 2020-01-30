ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус. Фото: Reuters

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Смертельний вірус з Китаю став причиною смерті вже понад 170 людей. Через стрімке поширення коронавірусу Всесвітня організації охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

Таке рішення прийняли на засіданні надзвичайного комітету організації у четвер, 30 січня. За словами представника організації, головна причина оголошення надзвичайного стану — поширення вірусу за межами Китаю.

У ВООЗ не сумніваються, що КНР зможе впоратися з епідемією вірусу, проте організація стурбована тим, що вірус може потрапити до країн, де слабка система охорони здоров’я.

Зростання кількості випадків захворювань як в Китаї, так і в інших країнах стало основною причиною, чому було прийнято рішення ввести надзвичайний стан, зазначив глава надзвичайного комітету ВООЗ Дідьє Хусін.

У межах боротьби з коронавірусом організація закликає підтримувати країни зі слабкою системою охорони здоров’я, прискорити розробку вакцини, боротися з фейками про вірус і обмінюватися інформацією про новий тип коронавірусу.

Водночас у ВООЗ не бачать підстав обмежувати транскордонні перевезення і подорожі.

Станом на 30 січня у ВООЗ підтвердили 7 тис. 834 випадки зараження коронавірусом, 170 з них — летальні.

Нагадаємо, раніше китайський епідеміолог Лі Ланцзюань розповів, що фахівцям знадобиться щонайменше три місяці для розробки вакцини.