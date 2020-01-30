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ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса. Фото: Reuters

ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за смертельного коронавируса (ДОКУМЕНТ)

30 янв 2020, 22:12
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Смертельный вирус из Китая стал причиной смерти уже более 170 человек. Из-за стремительного распространения коронавируса Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайное положение международного уровня.

Такое решение приняли на заседании чрезвычайного комитета организации в четверг, 30 января. По словам представителя организации, главная причина объявления чрезвычайного состояния — распространение вируса за пределами Китая.

В ВОЗ не сомневаются, что КНР сможет справиться с эпидемией вируса, однако организация обеспокоена тем, что вирус может проникнуть в страны, где слабая система здравоохранения.

Рост количества случаев заболеваний как в Китае, так и в других странах стал основной причиной, почему было принято решение ввести чрезвычайное положение, отметил глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хусин.

В рамках борьбы с коронавирусом организация призывает поддерживать страны со слабой системой здравоохранения, ускорить разработку вакцины, бороться с фейками о вирусе и обмениваться информацией о новом типе коронавируса.

При этом в ВОЗ не видят оснований ограничивать трансграничные перевозки и путешествия.

По состоянию на 30 января в ВОЗ подтвердили 7 тыс. 834 случая заражения коронавирусом, 170 из них — летальные.


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