"Укроборонпром" прострелял броню БТРов, в которой нашли отверстия, фото — "Укробронпром"

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Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова провело испытания корпуса бронетранспортера БТР-4Е.

24 января комиссия Министерства обороны и представителей бюро нашла недостатки в трех произведенных Лозовским кузнечно-механическим завод корпусах. Военный эксперт Сергей Згурец написал в Фейсбук, что украинские БТР уникальны и сделаны из качественной стали, но их «слабым местом» является швы, которые простреливаются и это, по его словам, — «результат несоблюдения технологий».

Сегодня корпуса обстреляли бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета. Пробитие брони не зафиксировали. Все типы соединений выдержали обстрел пулями, сообщает «Укроборонпром».

Бронетранспортеры, изготовленные в Харькове, эксплуатируются военными в зоне АТО с 2014 года. В бюро утверждают, что к ним не поступало информации от военных о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, в том числе на участках сварных соединений.

БТР-4 — одна из самых лучших серийных украинских боевых машин. БТР-4 оборудован немецким двигателем, скорострельной автоматической 30-мм пушкой, высокоточный ракетным оружием, цифровой системой управления, наведения, навигации и связи.

Кроме того, комиссия проверила на наличие повреждений сварочные швы бортов 12 бронетранспортеров БТР-4Е, дислоцирующихся на фронте. Повреждений или отклонений не нашли.