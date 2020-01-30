«Укроборонпром» прострелял броню БТРов, в которой нашли отверстия (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n132940-ukroboronprom-prostrelyal-bronu-btrov-v-kotoroy-nashli-otverstiya-foto-video.htmlРакурс
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова провело испытания корпуса бронетранспортера БТР-4Е.
24 января комиссия Министерства обороны и представителей бюро нашла недостатки в трех произведенных Лозовским кузнечно-механическим завод корпусах. Военный эксперт Сергей Згурец написал в Фейсбук, что украинские БТР уникальны и сделаны из качественной стали, но их «слабым местом» является швы, которые простреливаются и это, по его словам, — «результат несоблюдения технологий».
Сегодня корпуса обстреляли бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета. Пробитие брони не зафиксировали. Все типы соединений выдержали обстрел пулями, сообщает «Укроборонпром».
Бронетранспортеры, изготовленные в Харькове, эксплуатируются военными в зоне АТО с 2014 года. В бюро утверждают, что к ним не поступало информации от военных о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, в том числе на участках сварных соединений.
БТР-4 — одна из самых лучших серийных украинских боевых машин. БТР-4 оборудован немецким двигателем, скорострельной автоматической 30-мм пушкой, высокоточный ракетным оружием, цифровой системой управления, наведения, навигации и связи.
Кроме того, комиссия проверила на наличие повреждений сварочные швы бортов 12 бронетранспортеров БТР-4Е, дислоцирующихся на фронте. Повреждений или отклонений не нашли.