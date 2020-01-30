Смертельный коронавирус: в США зафиксирован первый случай передачи инфекции от человека к человеку

В США уже шесть случаев заболевания коронавирусом. Фото: Reuters/Stringer

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Смертельный коронавирус продолжает распространяться за пределами Китая. Первый случай передачи инфекции от человека к человеку зафиксировали в Соединенных Штатах Америки.

Мужчину, жителя штата Иллинойс, заразила его супруга, которая ездила в Китай. Ранее у женщины диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, а теперь такие же симптомы появились у ее мужа, который не был в Китае. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Всего в Америки подтвердили уже шесть случаев инфицирования новым типом вируса. Помимо Иллинойса, случаи заражения зафиксированы в штатах Калифорния, Аризона и Вашингтон. Также подозрения на коронавирус есть у 21 человека в штате Иллинойс.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США добавляют, что в случае, если есть симптомы коронавируса, следует обращаться к врачам. Также там советуют тщательно мыть руки и избегать контактов с больными людьми.

Отметим, по последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Китае выросло до 8 тыс. 152 человек. Погиб уже 171 заболевший.

Напомним, ранее аналогичные случаи заражения коронавирусом, который передался от человека к человеку, зафиксировали в Японии, Вьетнаме и Германии.