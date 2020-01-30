Смертельний коронавірус: у США зафіксовано перший випадок передачі інфекції від людини до людини

Смертельний коронавірус: у США зафіксовано перший випадок передачі інфекції від людини до людиниhttps://racurs.ua/ua/n132939-smertelnyy-koronavirus-u-ssha-zafiksovano-pershyy-vypadok-peredachi-infekciyi-vid-ludyny-do-ludyny.htmlРакурс
Смертельний коронавірус продовжує ширитись за межами Китаю. Перший випадок передачі інфекції від людини до людини зафіксували в Сполучених Штатах Америки.
Чоловіка, жителя штату Іллінойс, заразила його дружина, яка їздила до Китаю. Раніше у жінки діагностували пневмонію, викликану новим типом коронавірусу, а тепер такі ж симптоми з’явилися у її чоловіка, який не був у Китаї. Про це повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань США.
Загалом в Америки підтвердили вже шість випадків інфікування новим типом вірусу. Окрім Іллінойсу, випадки зараження зафіксовані в штатах Каліфорнія, Арізона і Вашингтон. Також підозри на коронавірус є у 21 особи у штаті Іллінойс.
У Центрі з контролю і профілактики захворювань США додають, що в разі, якщо є симптоми коронавірусу, слід звертатися до лікарів. Також там радять ретельно мити руки і уникати контактів з хворими людьми.
Зазначимо, за останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Китаї зросла до 8 тис. 152 осіб. Загинув вже 171 хворий.
Нагадаємо, раніше аналогічні випадки зараження коронавірусом, який передався від людини до людини, зафіксували в Японії, В'єтнамі та Німеччині.