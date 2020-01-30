Смертельний коронавірус: у США зафіксовано перший випадок передачі інфекції від людини до людини

У США вже шість випадків зараження коронавірусом. Фото: Reuters/Stringer

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Смертельний коронавірус продовжує ширитись за межами Китаю. Перший випадок передачі інфекції від людини до людини зафіксували в Сполучених Штатах Америки.

Чоловіка, жителя штату Іллінойс, заразила його дружина, яка їздила до Китаю. Раніше у жінки діагностували пневмонію, викликану новим типом коронавірусу, а тепер такі ж симптоми з’явилися у її чоловіка, який не був у Китаї. Про це повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань США.

Загалом в Америки підтвердили вже шість випадків інфікування новим типом вірусу. Окрім Іллінойсу, випадки зараження зафіксовані в штатах Каліфорнія, Арізона і Вашингтон. Також підозри на коронавірус є у 21 особи у штаті Іллінойс.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань США додають, що в разі, якщо є симптоми коронавірусу, слід звертатися до лікарів. Також там радять ретельно мити руки і уникати контактів з хворими людьми.

Зазначимо, за останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Китаї зросла до 8 тис. 152 осіб. Загинув вже 171 хворий.

Нагадаємо, раніше аналогічні випадки зараження коронавірусом, який передався від людини до людини, зафіксували в Японії, В'єтнамі та Німеччині.