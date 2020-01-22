Презентовали квадрокоптер «Берегиня». Фото: «Укроборонпром»

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Государственный концерн «Укроборонпром» презентовал квадрокоптер «Берегиня» для разведывательных операций.

Дрон разработали специалисты ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева. Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода, аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

По словам Шеремета, малогабаритный дрон имеет высокую маневренность и прост в эксплуатации, поэтому может стать надежным и незаменимым средством повышения эффективности военных подразделений и поможет решать задачи разведки.

Отмечается, что «Берегиня» — это первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес — до 2 кг. Подготовка дрона к работе занимает всего 2 мин., а аккумулятор можно заменить всего за 60 сек. Высоту 100 м БПЛА набирает всего за 3 сек. им можно спокойно управлять при скорости ветра 20 м/с. Квадрокоптер оснащен двумя камерами, изображение с которых передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

«Берегиня», в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, что ограждает пилота от обнаружения специализированным оборудованием, — заверили конструкторы.

Напомним, в декабре 2019 года тяжелый ударный БПЛА Akinci с украинскими двигателями выполнил первый полет. Дрон возможно оснастить управляемыми ракетами и бомбами, системами радиоэлектронной разведки и борьбы.