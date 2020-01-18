Укроборонпром может откажется от ряда заводов. Фото: ukroboronprom.com.ua

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Государственный оборонный концерн «Укроборонпром» откажется от услуг ряда предприятий в рамках реформы.

До конца текущего года станет известно, от каких именно заводов может отказаться руководство оборонного концерна. При этом в концерне ожидают, что экспорт в 2020 году возрастет. Об этом 18 января сообщил заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Мустафа Найем в интервью «Радіо Свободе».

Действительно, мы будем реформировать. Действительно, это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам надо будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше, — отметил Найем.

По его словам, гендиректор поставил перед подопечными задачу — улучшить социальные условия работников.

Как известно, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором оборонного концерна «Укроборонпром».

Напомним, на днях заместитель руководителя «Укроборонпрома» Мустафа Найем объяснил журналистам, почему получил по ноябрь 2019 года зарплату в 300 тыс. грн.