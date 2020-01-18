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Укроборонпром може відмовиться від низки заводів. Фото: ukroboronprom.com.ua

Реформа «Укроборонпрому»: концерн відмовиться від низки заводів (ВІДЕО)

18 січ 2020, 17:58
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Державний оборонний концерн «Укроборонпром» відмовиться від послуг низки підприємств у рамках реформи.

До кінця поточного року стане відомо, від яких саме заводів може відмовитися керівництво оборонного концерну. При цьому у концерні очікують, що експорт у 2020 році зросте. Про це 18 січня повідомив заступник генерального директора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм в інтерв’ю «Радіо Свободі».

Дійсно, ми будемо реформувати. Дійсно, це буде болючий процес, тому що від деяких компаній нам треба буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що наступного року наш експорт буде набагато більший, — зазначив Найєм.

За його словами, гендиректор поставив перед підопічними задачу — покращити соціальні умови працівників.

Як відомо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором оборонного концерну «Укроборонпром».

Нагадаємо, днями заступник керівника «Укроборонпрому» Мустафа Найєм пояснив журналістам, чому отримав за листопад 2019 року зарплату у 300 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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