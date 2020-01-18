Список найбагатших людей Forbes вперше в році змінив лідера. Фото: VC.ru

https://racurs.ua/ua/n132262-francuzkyy-magnat-ocholyv-spysok-naybagatshyh-ludey-planety.html

Ракурс

Бернар Арно, глава французького холдингу LVMH, який виробляє предмети розкоші під торговими марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon і Hennessy, очолив список найбагатших людей світу.

Арно зайняв перше місце у рейтингу Forbes й змістив на другу позицію засновника Amazon Джеффа Безоса. Це сталося після того, як курс акцій Amazon впав на 0,7%, тоді як акції LVMH виросли на ту ж величину. Таким чином статки Безоса скоротилося на 760 млн дол., а статок Арно, що знаходився на другому місці, збільшився на 1,9 млрд дол. Про це повідомляє журнал Forbes.

За інформацією видання, у червні минулого року статки Арно вперше перевищили 100 млрд дол., а з того часу він зміг заробити ще 17 млрд дол. За останні півроку французький магнат кілька разів ставав найбагатшою людиною світу.

У топ-5 найбагатших людей за версією Forbes входять засновник Microsoft Білл Гейтс, глава холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффет та засновник Facebook Марк Цукерберг.

Нагадаємо, в США склали список кінозірок Голлівуду з найвищими гонорарами. На вершині рейтингу опинився популярний актор Кіану Рівз, який зумів заробити 250 млн дол. завдяки ролі Нео у трилогії фантастичних бойовиків «Матриця».