Список самых богатых людей Forbes впервые в году сменил лидера. Фото: VC.ru

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Ракурс

Бернар Арно, глава французского холдинга LVMH, который производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy, возглавил список самых богатых людей мира.

Арно занял первое место в рейтинге Forbes и сместил на вторую позицию основателя Amazon Джеффа Безоса. Это произошло после того, как курс акций Amazon упал на 0,7%, тогда как акции LVMH выросли на ту же величину. Таким образом состояние Безоса сократилось 760 млн долл., а состояние Арно, находившегося на втором месте, увеличилось на 1,9 млрд долл. Об этом сообщает журнал Forbes.

По информации издания, в июне прошлого года состояние Арно впервые превысило 100 млрд долл., а с тех пор он смог заработать еще 17 млрд долл. За последние полгода французский магнат несколько раз становился самым богатым человеком мира.

В топ-5 самых богатых людей по версии Forbes также входят основатель Microsoft Билл Гейтс, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, в США составили список кинозвезд Голливуда с самыми высокими гонорарами. На вершине рейтинга оказался популярный актер Киану Ривз, сумевший заработать 250 млн долл. благодаря роли Нео в трилогии фантастических боевиков «Матрица».