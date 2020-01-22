Трамп хочет ограничить въезд в США гражданам семи стран. Фото: Аljazeera

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Ракурс

Въезд в США могут ограничить жителям семи стран: Беларуси, Кыргызстана, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Такое решение принял президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Ранее такие же ограничения вводились в отношении граждан Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана.

Список стран, в отношении которых вводятся иммиграционные ограничения, не окончательный и может дополняться. При этом запретить въезд в США могут не всем гражданам указанных стран, а отдельным категориям, например, чиновникам или владельца определенных категорий виз, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Также гражданам стран из этого списка могут запретить участвовать в лотерее грин-карт, которая позволяет переехать в США и получить вид на жительство в стране.

Новые ограничения Соединенные Штаты Америки могут ввести уже 27 января. В этот день три года назад, в 2017-м, Америка ввела первые ограничения на въезд для граждан из других стран.

Отметим, с 2017 года в США запрещено въезжать выходцам из Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана, у которых нет виз или разрешений на жительство. Ранее из списка убрали Ирак, Судан и Чад.

Как писал «Ракурс», президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США сейчас переживают настоящий экономический бум, которого мир никогда не видел.